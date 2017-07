Andres Ammas: see pidu kuulutas tärkamise aega!

Puhtsubjektiivse valikuna veel mõned tähelepanuväärsed hetked.

Olav Ehala 50 (sic!) aastat tagasi 17-aastasena loodud «Vana harjutus» vääris ammu tähtsustamist, ent enne pidu näris kahtlus, kas selle haruldaselt õhulise renessansliku loo olemus suurel laval ikka mõjule pääseb. Ettekanne õnnestus elegantselt.

Kadri Vooranna «Elu on lootus ja loomine» oli peoks kirjutatud uute lugude seas tipp nii muusika ja teksti sisukuse, orgaanilisuse kui ka esituse poolest. See laul jääb, paistis noorte nägudelt. Ja kui suurel peol läkski mõni nüanss kaduma, küll need koolides kammerlikumas esituses üles leitakse.

Eranditult kõik 17 debüteerinud saanud noort dirigenti said endi ees mühava ookeani taltsutamisega hakkama. Kellest saab veel kord laulupeo dirigent, saame näha. Sellest, kui veenvalt kehtestas end tippvormis dirigentide põlvkond – Heli Jürgenson, Hirvo Surva, Peeter Perens, Triin Koch, Toomas Voll, Aarne Saluveer –, on uutel tulijatel õppida veel küll ja küll.

Hea mõte oli tuua esile faktid, kui noorelt on kirjutatud mitmed eesti laulupidude tähtteosed: «Koidu» loomisel oli Mihkel Lüdig 24, Enn Võrk kirjutas «Eesti lipu» 17-aastaselt. Muusikaloos rohkem soliidse koolipapana kujutatud Karl August Hermanni üdini optimistlik ja rõõmus «Oh laula ja hõiska» sobis otsekui valatult ühendkoori lõpuspurti alustama. Tuleb välja, et ka papa Hermann on tegelikult helilooja, kes Puuri sõnul on «kirjutanud ja elanud nii, et veri vemmeldab, ja mõelnud sama asju, mida tänased nooredki läbi elavad».

Lootust, et paremad ajad on ees, ammutas osavõtlik ja tähelepanelik kuulaja sellelt peolt tublisti. Veendumust, et noortega on kõik hästi, et noored juured on tugevad ja annavad meie laulupeokultuurile toitu – seda nagunii. Mässata võivad noored tegijad mõnel järgmisel peol ehk veel ägedamalt ja mentorid võivad neid usaldada.

Hetkel, kui oli viimane aeg esmased laulupeomuljed toimetusse saata, et leht trükki minna saaks, alustas ühendkoor alles südamelaulude plokki. Aga pole midagi – seda, mis edasi toimuma hakkas, nagunii kirjeldada ei saa. Seda saab lauluväljakul tunda ja õnneks ka sealt kaasa võtta.