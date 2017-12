Vanaema on uus stiiliikoon!

Tujukas trendimaailm pendeldab alatasa ulmelise uue ja armsalt tuttava ammuse vahel. Pole hooaega, mil lähemal vaatlusel ei tuvastaks retroviiteid. Kaugemad kümnendid saavad muinasjutuliseks, lähiminevik veetleb aga just kummalisusega. Esmalt kergitame kulmu ja pööritame silmi: «Mida? Kas see võis tõesti kellegi arvates lahe tunduda?» Aga oh üllatust, järgmisel hetkel on sama veidrus taas trendikuum ja tundub ahvatlev meilegi.

Edukas modell Alexandra Elizabeth Ljadov armastab uut vanaemastiili ning kannab uhkusega ema vana kostüümi, ema Kristina on sel korral panuse teinud nooruslikule mässumeelsusele. | FOTO: Erlend Štaub

Mida vanem, seda noorem

Vanaemade stiil imbus moe-eesrindlaste riidekappi juba mõni aeg tagasi. Saanud seal settida, stiliseerida ja selge kuju võtta. Nii et aeg on küps noortehilbud nurka visata ja oma vanaemalikuma palgega tutvust teha!

Eesti supermodell Alexandra Elizabeth Ljadov on maailmas laineid lööva vanaemastiili tulihingeline fänn.

Enamik verinoori kaunitare pakib end mõnuga veidi mutilikesse, avara lõikega kostüümidesse, ja tunneb nihestatud seksapiilist selget rõõmu. Eesti üks edukam supermodell Alexandra Elizabeth Ljadov on maailma moepealinnades laineid lööva stiili tulihingeline fänn. «Nüüd ma olen back to Randma style! New Yorgis kandsin eelmisel aastal selliseid riideid nagu nüüd fashionista’d Tallinnas. Äkki järgmine aasta tulevad vanade ülikondadega, aga eks näis,» pillab ta ulakalt. Moeilma tipus töötav ja toimetav kaunitar on värskemate trendivõngetega hästi kursis. Ta ise kannab ema vana kostüümi, millele keerab vinti peale nahast kaelarihma, pikkade saabaste ja võrksukkadega. Ootamatud kooslused ja intriigid on just see salavalem, mis teeb vanaemastiili põnevaks ja pilkupüüdvaks.

Gucci uus ja põnev kiiksuga šikk vanamemm moelaval. | FOTO: AFP / Scanpix

Moepildis oleks otsekui üks karusselliring täis saanud. Kõik see, mida seostatakse tavaliselt noortemoega – sportlik joon, kolledžikirjad, pungilik element ja nahk –, on nihkunud sujuvalt küpsete kandjate garderoobi. Trenditajuga noortele ei paku see enam pinget, nende seljas näeb nüüd ruudumustrilist bukleed, suuri kampsuneid, kostüüme ja kirjusid kitleid. Just seda kraami, mis mõne aja eest kuulus vanemate ja väärikamate pärusmaale. Pole põhjust vältida kandilisi kostüüme ja raskeid ruudumustreid kartuses, et need teevad tädilikuks, vanaks või kohmakaks. Kõik on pahupidi pööratud – see on praegu just kõige noorem, trenditeravam ja ägedam välimus!

Turg ja kirik

Maailma moelavadelt ning kohalike trenditeadlike seltskonnatähtede seljast leiab rikkalikult õnnestunud näiteid, kuidas vanaemastiili vingelt välja kanda. Aga kui moepiiblid ei peibuta ja seltskonda ka ei viitsi minna, leiab kuldaväärt nippe otse elust. Head kohad teemasse sisse elada on turg ja kirik. Silm tasub terav hoida just vanema külastaja puhul: tema teab täpselt, kuidas baretti sättida ja kampsikuid-kostüüme-kirjusid kleite kihiti klapitada.

Omaette trikk on aksessuaaridega. Just praktilised madala toeka kontsaga, lipsu või pandlakesega ehitud retropapud, mida eelistavad eakad daamid, on toimivale komplektile parim vundament. Mary Jane kõlab suunaga samuti kenasti kokku. Aga hästi toimib ka toekas saabas, poriking või edasijõudnute valik – lahtine king talvise paksu suka või sokiga. Sukkadest on praegu kõige vingem paks, karupruun ja koemustriline. Selline, mille peale me alles mõne aja eest minestusse langesime ja mõtlesime, et midagi koledamat enam maailmas ei leidu... aga võta näpust – nüüd tundub isegi seksikas.