Ökomood: mõtleks õige, mida kanda

Keskkonnateadliku moeloomingu pioneer Eestis on kahtlemata Reet Aus. See miniatuurses vormis maailmaparandaja jutlustas moetööstuse julmusest varem, kui keegi teine siinmail probleemi aktuaalsust endale õieti teadvustaski. Sest olgem ausad – Eesti moeloomingul on üsna öko olemus. Luuakse mõistlikult ja läbimõeldult, kavandatakse tihti otse kandjale ning meister saab õiglase tasu. Kiirmoekettide lettidele Bangladeshist või Indiast saabuv kraam võib paista muidu saadud, kuid iga ost toetab julma masinavärki, mis hävitab loodust ja elusid. Kui kauged mured korda ei lähe, siis isikliku tervise peale võiks ehk siiski mõelda. Ammu on tõestatud, et rõivastes sisalduvad kemikaalid imenduvad läbi naha organismi, põhjustades terviseprobleeme allergiatest vähini. Samuti ei tasu loota, et ülemaailmne prügiuputus meid ei puuduta.

Reet Aus, ümbertöödeldud teksapükstest kudumid. | FOTO: Laura Nestor

Prügisaartest uut väärtust

Ületootmise ja vastutustundetu moetarbimise tõttu üha kasvav prügilaviin aga ähvardab lämmatada maailma. «Tänini oleme nii Reet Aus kollektsiooni kui ka Up-shirt särkide valmistamisel suunanud tekstiilitööstuse jääkmaterjale tootmisesse tagasi. Meie kandev idee on vähendada kangajääkidest tekkivat prügi,» ütleb Reet Aus. «Nüüd oleme teinud suure sammu valmistamaks rõivatööstuse jääkidest midagi väärtuslikku – vanadest teksapükstest sünnivad kudumid. Reet Aus Recycled tootmislahendus ja kollektsioon on esimene katsetus sulgeda oma märgi all toodetud riiete elutsükkel. See tähendab, et tulevikus soovime pakkuda oma klientidele võimalust meie juurest soetatud ja läbi kantud riided meile tagasi tuua. Esialgu just meie kaubamärgi riideesemeid, sest teame, millest meie tooted tehtud on ja kuidas neid saab ümber töödelda.» Reet Aus Recycled kudumid on toodetud Leedus ja lõng kedratakse purustatud teksapükstest Itaalias.

Reet Ausi ja tema meeskonna loodud tarkvara UPMADE pääses tänavu nimekal rahvusvahelisel säästva majanduse start-up-firmade konkursil The Circulars viie finalisti hulka. Tegu on tarkvaral põhineva tootmis- ja sertifitseerimissüsteemiga, mis aitab vähendada moetööstuses tekkivaid kangajääke; selle alusel on disainitud ja toodetud kõik Reet Aus kollektsiooni rõivad ja nüüd ka uus taaskasutus-kudumisari.

Samal põhimõttel tegutsevad maailmaparandajatest ökoentusiastid Eesti mitmeotstarbelise rõiva TUUB taga. See lihtne, vaata et sajal eri moel kantav toru suudab täita garderoobis kleidi, pluusi, salli ja ka mitme muu rõiva rolli ning sünnib ümbertöödeldud ökokangast, aidates niiviisi lahendada maailma prügiprobleeme. Tulemuseks nahasõbralik, pehme ja mõnus materjal ning kandja fantaasiale vabad käed jättev disain.

Tuub - geniaalselt lihtne kõik-ühes rõivas, ümbertöödeldud kangast, talvine toon icequeen. | FOTO: Juta Kübarsepp

«Pole vaja palju asju, et huvitavalt riides käia,» ütleb Kadri Vahe TUUBI tiimist. «Vähem on rohkem! Elu on kergem, reisida on kergem, sinu ökoloogiline jalajälg on väiksem. Väga tähtis on teada, millest, kuidas ja miks sinu rõivad valmistatud on – TUUB on tehtud vanadest kalavõrkudest taastöödeldud kangast. Recycle-kartongist on tehtud ka TUUBi stiilne pakend ning trükised. Kogu toore pärineb siitsamast Euroopast ja on disainitud-õmmeldud Eestis.»

Prügiprobleem on maailma mastaabis suurem, kui väikesest Eestist arvata võiks. «Keskmine ameeriklane viskab aastas ära 37 kg riideid, see tähendab ligikaudu 11 miljonit tonni tekstiiliprügi aastas,» selgitab mahemoe asjatundja Kristi Hõrrak. «Enamik riideid ei ole orgaaniline – prügi püsib looduses lagunemata umbes 200 aastat, ookeanides ujuvad riikide suurused prügisaared. Tootmisjääkidel põhinev moelooming teeb head loodusele ja meile kõigile.»