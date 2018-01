Küsitlustulemuste järgi ei toeta pool Eesti elanikkonnast tulumaksureformi, millest peaks enamik inimesi tegelikult ju hoopiski võitma. Ja see ei tähenda, et teine pool siis toetaks uut tulumaksusüsteemi. Tartu Ülikooli politoloogi, poliitikauuringute instituudi vanemteaduri Mihkel Solvaku sõnul on see kummaline olukord.