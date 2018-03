Otsepilt riigikogust: kui elujõuline on eesti keel?

«Eesti keel riikliku taristuna on omakeelset riiki koos ja püsti hoidev tugisammas. See on riigi toimimist tagav taristu, millel on oma kesksed institutsioonid, kelle ülesanne on eesti keelt uurida, seda õpetada, arendada ja kaitsta, olgu selleks siis koolid, ülikoolid, keeleinspektsioon või riigi keskne keeleasutus, Eesti Keele Instituut,» ütles Vabaerakonna saadik Krista Aru. Ta lisas, et taristu tähendab ka kogu keelekorraldust ja keelehooldesüsteemi, keeletehnoloogiat, oskuskeele arendamist, sõnaraamatutööd ning eesti keele uurimist, õpetamist ja õppimist.