Maksuamet müüb 47 tonni diislilõhnalist vedelikku

Kauplemiskeskkonnas teatatakse, et müüakse 47 218 liitrit diislilõhnalist vedelikku alghinnaga 0,6 eurot liitri kohta. «Diislilõhnaline vedelik müüakse tervikvarana hinnaga 28 330,80 eurot. Müüakse lõpphinnaga, millelt ei saa maha arvata sisendkäibemaksu,» seisab kuulutuses.

«Tegemist on kriminaalmenetluse käigus ära võetud kütusega. Sellises koguses kütuse hoiustamine on kulukas, mistõttu andis kohus kohtumäärusega MTA-le loa see kütus maha müüa,» kommenteeris MTA kommunikatsiooniosakonna juhataja Rainer Laurits.