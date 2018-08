Video ja galerii: täna öösel liikus Eesti teedel üks ajaloo pikemaid veoseid

Tuulikulabasid vedav kolonn koosnes kolmest ülipikast eritreilerist ja neljast saateautost. Labad transporditi läbi öö Ida-Virumaale Aidu Tuulepargi territooriumile, kus need ladustatakse selleks ettevalmistatud laoplatsile.

Tegemist on Eesti tehnoloogial põhineva Eleon tuuliku labadega. Üks laba kaalub 15 tonni.

Postimees kirjutas nädal tagasi mitmetest rikkumistest, mis on seoses Aidu tuulepargi ehitusega Ida-Virumaal aset leidnud. Seejuures oli mainitud ka ühte tuulikuplatsi, mille põhjal on kaitseministeerium tõestanud, et ladustamise asemel toimub seal ehitustegevus.