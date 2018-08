«Hommik!» Elisabet Reinsalu avaldas killukesi "Pilvede all" uue hooaja sisu kohta

"Sari jõuab tasapisi filmi süžeele järele. Lapsed on suuremaks kasvanud. Nagu kõikidel läheb elu linnutiivul, ka nende tegelaste elu on edasi arenenud," rääkis Reinsalu ning avaldas ka oma teadmised selle kohta, kas uuel hooajal saadakse teada, kes on ikkagi filmis õhku jäänud "neljas õde".

"Stsenaristi laua juurde mind ei lasta, mis on normaalne. Me saame kätte lood, kui need on valmis. Aga niipalju kui on tööd ära tehtud ja osasid käes, niipalju võib öelda, et seda neljandat õde seal ei ole," rääkis Reinsalu.