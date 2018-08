«Hommik!» Kärt Anvelt: ajakirjandus on muutunud pealiskaudsemaks ja mulle ei meeldi see

"Ajakirjandus on muutunud pealiskaudsemaks. Mind see häirib. Ma ei süüdista ajakirjanikke või juhte, elu on kiiremaks läinud. Aga see ei tähenda, et mulle peaks selline meedia meeldima - mulle ei meeldi," ütles Anvelt otse välja.

Küsimusele, kas uurivat ajakirjandust on seetõttu raskem teha kui varasemalt, vastas üle 20 aasta ajakirjanikuametit pidanud Radari uus peatoimetaja: "Ega nüüd väga raske ka ei ole. Selge on see, et kuskil on mingisugused piirid. Selge on see, et sa eravaldustesse tungida ei tohi. Tööd annab teha fakte kogudes ja kõigi osapooltega rääkides."