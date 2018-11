Eile teatati, et rusudest leiti ühe mehe surnukeha. Täna toodi välja veel nelja hukkunu surnukehad. Päästetööd jätkuvad, sest kadunud on veel vähemalt kolm inimest.

Aselinnapea Julien Ruase sõnul teatati oktoobri lõpus, et üks majadest on varisemisohus ja sealsed elanikud evakueeriti. Siiski on kohalikud pahased, et linnavalitsus ei hoolitse kehvemal järjel inimeste eest ja lubab neil elada varisemisohtlikes majades.