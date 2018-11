Vene oligarhist Monaco jalgpalliklubi omanik vahistati ülekuulamiseks

Prokurörid kinnitasid Le Monde' väiteid, et uuritakse sama juhtumit, mis viis ametist Monaco endise justiitsministri. Monaco kohus on rohkem kui aasta aega uurinud, kas Rõbolovlev on püüdnud mõjutada Monaco õiguskaitseametnikke pikaajalises vaidluses Šveitsi kunstikaupmehe Yves Bouvier'iga. Oligarhi sõnul pettis kunstikaupmees temalt välja miljard dollarit, küsides kunstiteoste eest liiga kõrget hinda.