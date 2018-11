FSB juht: ISIS ja Al-Qaeda on ühinemas

«Peame rahvusvaheliste terroriühenduste Al-Qaeda ja Islamiriik võimaluste ühendamist väga tõsiseks, paljude halbade tagajärgedega ohuks. On hulk märke, mis osutavad nende võimalikule lähenemisele,» ütles Bortnikov täna FSB välispartnerasutuste juhtide XVII nõupidamisel.

«Hulgal juhtudel kasutavad Al-Qaeda ja Islamiriigiga seotud struktuurid samu relvastuse ja raha saamise allikaid ja kanaleid. Esmajoones on need seadusvastased relvaturud ja värbajate teenused,» ütles julgeolekujuht.

Ta lisas, et terroriühenduste liitumine toimub ka teaberuumis, kus käib värbamine ja äärmusliku islami õpetuse levitamine. «Nagu näete, tuleb protsesse ülitähelepanelikult seirata, et mitte lubada nende struktuuride lõimumist.»

Vene julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev lisas omalt poolt, et terroristid on minemas üle tegevuse piirkondlikel osakondadel rajanevale võrgustikumudelile ja see võib anda ISISele tõuke Al-Qaedaga taasühinemiseks.