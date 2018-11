Pompeo lükkas kõnelused Põhja-Koreaga edasi

Kuigi president Donald Trump on maininud hea sõnaga juunis Singapuris peetud kohtumist Kim Jong-uniga, on tema administratsioon ajanud Pyongyangi närvi sanktsioonirežiimi säilitamisega.

Pompeo ütles pühapäeval Fox Newsile, et Põhja-Korea nõudmised talle muret ei tee ning et majandusleevendust ei tule enne, kui oleme saavutanud lõppeesmärgi. Teatades kohtumisest Kim Yong-choliga märkis Pompeo, et ootab sellelt tõsiseid edusamme, sealhulgas aluse loomist teiseks Trumpi ja Kim Jong-uni tippkohtumiseks.

Kindral Kim Yong-chol on endine luurejuht ja Põhja-Korea liidri parem käsi. Ta käis mais New Yorgis ja pidas Pompeoga kõnelusi, olles kahekümneaastase vaheaja järel kõrgeim Ühendriike külastanud Põhja-Korea ametiisik.

Souli Põhja-Korea uuringute ülikooli professor Yang Moo-jin leiab, et kohtumiste edasilükkamine on halb märk. «See viimasel hetkel edasilükkamisest teatamine ei ole hea märk, sest see näitab, et läbirääkimised ei edene piisavalt hästi, et kavandatud kohtumine teoks teha,» ütles ta.