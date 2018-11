Porošenko: Vene õigeusu kirikul ei ole Ukrainas midagi teha

Täna Kiievis konverentsil «Hübriidkümnendi õppetunnid» tõi Porošenko välja Vene presidendi Vladimir Putini väidetavad sõnad, et Venemaa seisab kahel sambal - õigeusu kirikul ja tuumarelval.

«Kas see on normaalne, et Kremlis kutsutakse Putini eesistumisel kiirkorras kokku Venemaa julgeolekunõukogu ainsa päevakorrapunktiga - kuidas kaitsta Vene õigeusu kirikut Ukrainas?» küsis Ukraina president ja vastas ise: «Kallid inimesed, teil ei ole siin midagi teha. Ei ole midagi teha teie kirikul, ei ole midagi teha teie relvajõududel, midagi teha teie relvadel. Koju, Venemaale!»