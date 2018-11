Reportaaž USA vahevalimistelt: inimesed vihastasid, aga mõlema partei peale

Valimisjärgsel hommikul Washingtonis Kapitooliumi lähistel tööle rutanud ameeriklaste meeleolu võtavad kokku kolm tsitaati: «Me näitasime Trumpile, et inimesed on vihased», «Sinine laine möllab, aga mitte nii kõrgete lainetega, kui me lootsime» ja «Vabariiklased on senatis ikka võimul, aga demokraadid said esindajatekojas enamuse, aga ega Trump sellest veel aru ei saa. Ta ei saa millestki aru.»