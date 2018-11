Ülevaade: kes on Trumpilt sule sappa saanud?

President on aga tõsielusarjaks muutnud ka Valge Maja ning kahe aastaga on pikaks veninud nimekiri inimestest, kellele Trump on otsustanud hundipassi anda. Tema viimaseks ohvriks oli justiitsminister Jeff Sessions, kellele eile ust näidati.

Sessionsi ja Trumpi omavahelised suhted olid juba pikka aega teravad, aga Trump ootas ministri vallandamisega vahevalimisteni, et mitte vabariiklastele karuteenet teha. Ehkki Trumpi administratsioonist vallandatud nõunike ja teiste abiliste vallandamiste nimekiri on tohutult pikk, on Reuters välja toonud mõned kõige märkimisväärsemad lahkumised.

Endine FBI direktor James Comey. FOTO: Justin Tang / The Canadian Press/PA Images / Scanpix

James Comey - FBI direktor, 9. mai 2017

Kui Trump otsustas Comey vallandada, saatis Valge Maja presidendi poolt kirja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhile, kus selgitas, et Comey kaotab töö asejustiitsministri Rod Rosensteini soovitusel.

Comey sai kirjast teada teleuudiste vahendusel, sest kirja saatmise hetkel pidas ta parajasti Los Angeleses oma alluvatele kõnet. Trump väitis hiljem, et Comey vallandati «selle Venemaa asja pärast». Comey lahkumise järel nimetas Rosenstein Venemaaga seotud juurdlust juhtima eriprokurör Robert Muelleri, kes on Trumpile kõvasti peavalu tekitanud.

Reince Priebus. FOTO: Saul Loeb / AFP / Scanpix

Reince Priebus - kabinetiülem, 28. juuli 2017

Trump kirjutas Twitterisse, et Priebus on asendatud John Kellyga. Huvitavaks teeb olukorra see, et mõlemad mehed olid samal päeval koos presidendi lennukiga Air Force One reisinud. Trump teatas ajakirjanikele maandudes: «Reince on hea mees.»

Anthony Scaramucci. FOTO: RW/MPI/Capital Pictures / RW/MPI/Capital Pictures / Scanpix

Anthony Scaramucci - kommunikatsioonidirektor, 31. juuli 2017

Kelly esimesel tööpäeval kabinetiülemana andis Trump talle korralduse vallandada Scaramucci, kes oli Valges Majas töötanud vaid 10 päeva. Põhjuseks oli Scaramucci poolt väljaandele New Yorker antud intervjuu, kus kommunikatsioonidirektor sõimas nii Trumpi toonast peastrateegi Steve Bannonit kui ka Priebust.

Scaramucci veetis Valges Majas 10 tormilist päeva. Väidetavalt on tegu suure Trumpi fänniga, kelle naine otsustas ta maha jätta seetõttu, et tal sai kõrini Scaramucci lõputust imetlusest Trumpi vastu.

Steve Bannon. FOTO: Jeffrey T. Barnes / AP / Scanpix

Steve Bannon - peastrateeg, 18. august 2017

Bannon liitus Trumpi kampaaniaga pärast paremäärmusliku veebilehe Breitbart juhtimist. Oma varanduse investeerimispankurina kokku ajanud Bannoni lahkumist soovis Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner. Vallandamine toimus pärast avalikku hukkamõistu Trumpi reaktsioonile paremradikaalide meeleavaldusele Virginia osariigis Charlottesville'is, kus vastumeeleavaldaja 20-aastase neonatsi poolt tapeti.

Omarosa Manigault-Newman. FOTO: Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix

Omarosa Manigault-Newman - abi, 13. detsember 2017

Maningault-Newman sai tuntuks just Trumpi tõsielusarja kaudu ning president leidis naisele koha ka Valges Majas. Naine lindistas seda, kuidas Kelly ta Valge Maja situatsiooniruumis vallandas ning saatis klipi hiljem telekanalitele, et teha reklaami oma raamatule, mis rääkis kaosest Valges Majas.

Rex Tillerson. FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA / Scanpix

Rex Tillerson - välisminister, 13. märts 2018

Tillerson reisis tööga seoses Aafrikas, aga sõitis tagasi USAsse pärast seda, kui sai Kelly käest telefonitsi teada, et tema aeg Valges Majas on lõpule jõudmas. Trump tegi otsuse teatavaks paar päeva hiljem välja saadetud varahommikuse säutsuga Twitteris. Alles sama päeva pärastlõunal otsustas president ka Tillersonile endale helistada.

Otsus tuli pärast mitu kuud kestnud pingeid. Väidetavalt oli Tillerson presidenti eraviisiliselt ka idioodiks nimetanud. Välisminister ei nõustunud mitmete presidendi välispoliitiliste ideedega, muu hulgas ka terase- ja alumiiniumitariifide kehtestamisega.

H.R McMaster. FOTO: THOMAS KIENZLE / AFP / Scanpix

H.R McMaster - rahvusliku julgeoleku nõunik, 22. märts 2018

Trumpi ja McMasteri suusad läksid korduvalt risti ja väidetavalt otsustasid mehed ühiselt, et on aeg muutusteks. McMasteri mantlipärija nimi sai avalikuks taas läbi Twitteri - tema ameti võttis üle John Bolton.

David Shulkin. FOTO: Zach Gibson / AFP / Scanpix

David Shulkin - veteranide minister, 28. märts 2018

Valge Maja ametnike sõnul oli Trumpil kõrini negatiivse alatooniga pealkirjadest, mis rääkisid Shulkini suurtest reisikuludest ning sisevõitlusest ministeeriumis. Shulkin sai vallandamisest teada John Kelly käest, mõni hetk hiljem oli Trump oma otsuse juba Twitteri kaudu avalikuks teinud. Endise ministri sõnul oli ta paar tundi varem Trumpiga telefonitsi suhelnud, aga siis polnud president oma otsusest teda teavitanud.

Jeff Sessions. FOTO: Ken Cedeno / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Jeff Sessions - justiitsminister, 7. november 2018

Trump sai Sessionsi peale pahaseks, sest justiitsminister keeldus juhtimast FBI juurdlust Venemaa sekkumise üle 2016. aasta presidendivalimistesse. Sessionsi vallandamisest teavitamine oli Trumpi jaoks üks esimesi otsuseid pärast sel nädalal toimunud vahevalimisi. Võib arvata, et Trump ootas pikisilmi valimiste lõppu, et tal oleks võimalik Sessionsist vabaneda.