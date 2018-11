Video: India valguspüha ilutulestik tõi kaasa eluohtliku õhusaaste

USA saatkond mõõtis täna hommikul õhureostuse tasemeks suurlinnas 595, sealjuures tase üle 300 on juba tervisele ohtlik ning tase üle 500 tähendab, et sissehingatav õhk põhjustab tõsist ärritust südamele ja hingamiselunditele. Õhukvaliteediindeks arvestab peenosakesi ning mürgiste gaaside määra õhus.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) on öelnud, et New Delhi on maailma kõige suurema reostusega linn.