Floridas tuleb vahevalimiste hääled ilmselt uuesti üle lugeda

Kuberneriks kandideerinud demokraat Andrew Gillum ütles, et ta valmistub võimalikuks häälte ülelugemiseks, mis siis, et teisipäeval oli ta möönnud kaotust vabariiklasele Ron DeSantisele.

Viimastel andmetel on vahe meestele antud häälte osas vähenenud ning eilse seisuga oli DeSantise edu Gillumi ees kõigest 0,47 protsendipunkti.

Oma senaatorikohta kaitsnud demokraat Bill Nelson on samuti hakanud valmistuma võimalikuks häälte uuesti ülelugemiseks, sest endiselt on rebimine vabariiklase, senise Florida kuberneri Rick Scottiga sedavõrd tihe, et pole võimalik öelda, kumb meestest pääseb kongressi.