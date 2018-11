Moldova kaitseminister tahab riiki NATO õppusi

«Me pooldame taolise õppuse korraldamist. See on vajalik meie vägede lahinguväljaõppe parandamiseks. Viimane NATO osalusega õppus korraldati Moldovas 2004. aastal,» märkis kaitseminister.

Tema sõnul on riigil olemas vajalik taristu rahvusvaheliste õppuste korraldamiseks, sh tänapäevaselt varustatud Bulboaca polügoon.

«Pealegi on meil kogemus õppustest Rumeenia ja Ukraina ametivendadega, kusjuures nii nende riikide kui Bulboaca polügoonil. Milles on sellise koostöö mõte? Vaja on üle võtta meie partnerite sõjalistes konfliktides osalemise kogemus,» ütles Sturza.