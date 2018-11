Netanyahu ja Putin kohtusid lennukiintsidendi järel esmakordselt

Moskva süüdistas seejärel Iisraeli oma sõjalennukitega Vene luurelennuki Süüria õhutõrje tulejoonele surumises. Iisrael on eitanud süüd ja öelnud, et selle hävitajad olid vahejuhtumi ajaks Süüria õhuruumist juba lahkunud.

See on tekitanud Iisraelis muret, et riik on sunnitud piirama oma sõjalist tegevust Süüria territooriumil, kus juudiriik on korraldanud sadu õhurünnakuid Iraani väidetavatele sõjalistele sihtmärkidele ja Hizbollah´le mõeldud relvasaadetistele.