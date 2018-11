Video: California ohvriterohkeim maastikupõleng on nõudnud 42 elu

Osariigi päästeameti andmetel on hävinud 7177 hoonet ning ligi 500 ruutkilomeetril lõõmavad põlengud on nõudnud vähemalt 42 inimelu. Lisaks on kustutamata veel teinegi põleng Los Angelese lähedal Woolseys.

President Donald Trump teatas eile õhtul, et tahab kriisile kiiret lahendust ning on valmis välja kuulutama Californias katastroofiolukorra. Üleskutse selleks saatis presidendile osariigi kuberner Jerry Brown, kuna see lihtsustaks vajaliku kriisiabi andmist ja päästetööde rahastamist.

Tuletõrjuja 118. kiirtee ümbruses põlengut kustutamas. FOTO: Ringo H.W. Chiu / AP

Trump on varem süüdistanud tulekahju osas California kehva metsamajandust. Browni sõnul peab föderaal- ja osariigivalitsus tegema rohkem metsamajanduse edendamiseks, kuid üha sagenevate tulekahjude suurem põhjus on kliimamuutus.

Päästetöötajad Paradise`i linnas. FOTO: Hector Amezcua / AP