Soome ekspert: ÜRO ränderaamistiku osas käib libauudiste kampaania

Klinge rõhutas, et vaatamata sellele, mida räägitakse nii mujal Euroopas kui Soomes, ei hakka keegi riigipiire kaotama või illegaalset immigratsiooni seadustama.

«Meie (välisministeerium) on seisukohal, et käimas on üle-Euroopaline vale levitamise kampaania, kus küsimust mõistatakse tahtlikult valesti ja selle kohta levitatakse väärinformatsiooni,» lausus välisministeeriumi ekspert.

Eelmisel nädalal väitis Põlissoomlaste parlamendisaadik Laura Huhtasaari, et dokumendi allkirjastamine tooks kaasa suurema rändelaine. Soome välisminister Timo Soini vastas, et dokumenti ei ole vaja allkirjastada, vaid tegu on ÜRO peaassambleel tavalise resolutsiooniprotseduuriga heakskiidetava dokumendiga.

Klinge tõi välja, et ränderaamistiku deklaratsiooni näol ei ole tegu siduva leppega ning 23 eesmärgist koosnev dokument ehk kompakt on lihtsalt suunavaks aluseks kõigile ÜRO liikmesriikidele migratsiooniküsimustes ning liikmesriigid võivad dokumendist ise meetmeid valida.

Ränderaamistik katab kogu rändetsüklit alates lahkumise põhjustest kuni tagasisaatmisteni. Sellest saavad Klinge hinnangul kasu nii lähte-, transiit- kui ka vastuvõtjariigid, samuti migrandid ise.

Klinge sõnul on kompakti laiem eesmärk vahendada riikide koostööd ülemaailmse probleemi lahendamiseks.

«Eesmärk on vältida illegaalset ja ebaregulaarset migratsiooni. Dokument sisaldab ka meetmeid vahendamaks olukorda lähteriikides,» lisas välisministeeriumi ekspert.

Klinge hinnangul kiidetakse dokument üsna tõenäoliselt heaks, hoolimata sellest, et mõned liikmesriigid nagu USA, Austria ja Ungari on teatanud, et ei liitu ränderaamistiku deklaratsiooniga.