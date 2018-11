Kas Hillary Clinton kandideerib uuesti presidendiks?

Clintonite nõunik aastatel 1995-2008 kirjutas väljaande The Wall Street Journal arvamusartiklis, et Clinton üritab 2020. aasta valimistel tõenäoliselt uuesti presidendikohale kandideerida.

Penni sõnul ei lase Clinton ennast teel Valgesse Majja häirida sellisest väikesest asjast nagu kaks märkimisväärset kaotust.

Kuigi Clinton on ise öelnud, et ei taha enam presidendiks kandideerida, lausus ta sel kuul antud intervjuus, et talle meeldiks presidendiamet.

Teine kauane Clintoni abi Philippe Reines märkis eelmisel kuul, et Clintoni nime puudumine potentsiaalsete kandidaatide nimekirjast on kummaline. Reines lisas, et ta ei suuda pakkuda välja ühtki demokraati, kellel oleks Donald Trumpi vastu võiduvõimalust.

Nõunike sõnul on tõenäoline Clintoni naasmine ja endiste presidentide Barack Obama ja Bill Clintoni roll tema kampaania toetajatena. Nende hinnangul võivad otsustavate osariikide valijad näha Clintonis otsusekindlat ja erakonda ühendavat kandidaati.

«Võib eeldada, et ta kandideerib uuesti presidendiks. Ehk mitte kohe, kui Senati demokraadid on oma nimed esitavad, aga kindlasti siis, kui eelvalimised on täies hoos,» arvas Penn.