Tšehhi peaministri poeg süüdistab perekonda enda vangistamises Krimmi

Babiš seenior on öelnud, et ajal, kui firma sai toetusraha, kuulus keskus tema täiskasvanud lastele, nende seas Andrej Babiš juuniorile.

Peaminister Babiš tõrjus sotsiaalmeedias poja väiteid inimröövist, põhjendades järeltulija sõnu sellega, et noormees on vaimselt haige, kasutab ravimeid ning teda tuleb seepärast jälgida. Ühtlasi lisas valitsusjuht, et tema tütar kannatab bipolaarse häire all.