Norra: NATO õppuste GPS-i häired pärinesid Koola poolsaarelt

Kaitseministeeriumi andmetel on häirete põhjustamise eest vastutavad Koola poolsaarel paiknevad Vene väeüksused, vahendab Yle teisi meediakanaleid.

Soome peaminister ütles pühapäeval, et NATO õppustel GPS-signaali häirimine võis olla tahtlik ja on võimalik, et selle taga oli Venemaa.