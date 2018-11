Mehhiko ekspresidendid eitasid altkäemaksu võtmist narkokartellilt

"Joaquin "El Chapo" Guzmani advokaadi väited on vastutustundetud ja täiesti valelikud. Mulle pole maksnud Sinaloa kartell ega ka keegi muu," kirjutas Calderon sotsiaalvõrgustikus Twitter.

Kaitse esitas ühtlasi seisukoha, et peamiseks kurikaelaks kartellis oli hoopis endiselt vabaduses viibiv Ismael "El Mayo" Zambada.

"Tõde on see, et Guzman ei kontrollinud midagi, vaid seda tegi Mayo Zambada," ütles advokaat Jeffrey Lichtman Brooklyni föderaalkohtule.