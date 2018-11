Rootsi järjekordne valitsuse alge vajus laiali

Tänane usaldushääletus oli esimene neljast võimalikust, enne kui spiiker Andreas Norlén on sunnitud kuulutama välja uued valimised.

Tegemist on Rootsis esimese korraga, kui 349-kohaline parlament peaministrikandidaadi tagasi lükkab.

«Tulemus tähendab, et parlament lükkas minu pakutud peaministri tagasi,» ütles Norlén ja lisas, et jätkab parteijuhtidega kõnelusi homme.

Rootsi sai septembrivalimiste tulemusena parlamendi, kus vasak- ja paremtsentristidel on kummalgi umbes 40 protsenti häältest, mis tähendab, et enamust pole ühel ega teisel ning koalitsiooni moodustamine on äärmiselt keeruline.