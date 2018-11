Turu saarestiku suuroperatsioonil konfiskeeritud 3,5 miljoni omanik nõuab raha tagasi

Küsimusele, miks nii suurt summat seifis ja kohvrites hoiti, väitis advokaat Kari Uoti, et multimiljonär ei usalda Vene pankasid. Uoti lisas, et raha tuli ärimehe isiklikult pangakontolt ega ole ebaseaduslikku päritolu.

Nüüd on esitanud Vene ärimees Edela-Soome ringkonnakohtule nõude raha tagastamiseks, mis politseireidi käigus konfiskeeriti. Juurdlust juhtiva Antti Peräla sõnul on kõik nõuded raha konfiskeerimiseks täidetud.

Vene ärimehel on Malta pass ning ettevõttel Airiston Helmi on pangakontosid ka teistes Euroopa riikides. Samuti arvatakse, et Turu saarestiku kinnisvaratehingute rahastamise juures on osalenud maksuparadiisi ettevõtted.