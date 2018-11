Macron vastas Trumpi solvavatele postitustele

Macron märkis, et USA ja Prantsusmaa on kriitilistel aegadel alati ühte hoidnud ning tõi näiteks Esimese maailmasõja ja 11. septembri terrorirünnakud.

Trump irvitas teisipäeval Twitteris Macroni madala - 26-protsendise - reitingu üle ja avaldas arvamust, et tema jutud Euroopa sõjaväest olid mõeldud sellelt tähelepanu kõrvale juhtimiseks.

«Eile oli 13. november, mil me mälestame 130 kodaniku tapmist kolme aasta eest Pariisis ja Saint-Denis's. Nii et ma vastan inglise keeles, et lihtne sündsustunne olnuks asjakohane,» ütles pressiesindaja Benjamin Griveaux.