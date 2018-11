Sõjaroimakohus: Kambodža punakhmeeride režiim pani toime genotsiidi

«Koda leidis, et toime pandi genotsiidikuritegusid etniliste vietnamlaste ja chami moslemite vastu,» teatas kohtunik Nil Nonn. Kohus määras genotsiidi eest eluaegse vanglakaristuse kahele kõrgele punakhmeeride liidrile - 92-aastasele «Vend number kahele» Nuon Cheale ja 87-aastasele riigijuht Khieu Samphanile.

Punakhmeeride liidri Pol Poti ehk «Vend number ühe» eestvedamisel kehtestatud hirmuvalitsust peetakse vastutavaks umbes 1,7 miljoni inimese ehk umbes veerandi Kambodža elanike surma eest piinamise ja hukkamise, aga ka ületöötamise ja nälja tagajärjel, kuid tegemist on esimese kohtuotsusega, mis tunnistab genotsiidi toimumist.

«Koda leidis, et Nuon Cheal oli koos Pol Potiga võim langetada tähtsamaid otsuseid, ja tunnistas ta seega vastutava ametnikuna kõigis kuritegudes süüdi,» ütles Nonn, lisades, et see hõlmab genotsiidi chami moslemite ja vietnamlaste vastu.