Kilogramm on meile kõigile tuntud kui levinuim massiühik, kuid väga vähesed oskavad täpselt öelda, mida see täpsemini tähendab. Me lihtsalt teame, kui palju üks kilogramm kaalub.

Rahvusvahelise SI-süsteemi standardi järgi on kilogramm nimelt defineeritud etaloni järgi ehk siis selle väärtus on alati võrdne ühe konkreetse plaatina ja iriidiumi sulamist valmistatud silindrikujulise kaaluvihi massiga. See viht, mida tuntakse kui Le Grande K’d ehk eesti keeles suurt K-d, on üks teaduse kiivaimalt hoitud varandusi, mida säilitatakse Prantsusmaal Pariisi äärelinnas Sèvres'is asuva Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo keldris paksude seinte ja piinliku täpsusega tagatud õhutingimustega seifis, mille külastamine on lihtsurelikele rangelt keelatud.