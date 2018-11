Pildid: Šveits püüab liustikku päästa hiiglasliku joonistusega

Kokku 2500 ruutmeetri suurune postkaart on moodustatud joonistustest, mille on saatnud noored üle kogu maailma.

«Lapsed ja noored mängivad selles võtmerolli, kui me tahame saavutada 1,5 kraadi eesmärki, sest nad on põlvkonnad, kes kannatavad kliimamuutuse tagajärgede käes pikka aega ja sunnivad meid astuma konkreetseid samme,» teatas SDC.

Aletschi liustik on suurim Alpides, kuid see kahaneb ennenägematu kiirusega, kaotades kuni 12 meetrit jääd aastas. Zürichi ülikooli liustikuteadlased on hoiatanud, et isegi kosmosest nähtav hiigelliustik võib olla selle sajandi lõpuks täielikult kadunud.