Meditsiinitüli: Kuuba arstide lahkumine jätab Brasiilia patsiendid abita

1. jaanuaril ametisse asuv paremäärmuslane on seadnud kahtluse alla Kuubalt pärit arstide ametioskused ja kvalifikatsiooni.

Tervishoid on Kuuba kõige tulusam ekspordiartikkel. Abiprogramm Rohkem Arste tegutseb 67 riigis ja toob Kuubale aastas sisse 11 miljardit dollarit.

Programmi raames on umbes 8000 arsti seni töötanud Brasiilia vaesemates ja kaugemates piirkondades.

Kuuba on teatanud, et konflikti tõttu Bolosonaroga kutsutakse meedikud nüüd detsembri lõpuks koju. Samas ütles üks Brasiilia diplomaatiline allikas AFP-le, et umbes 2000 neist jääb tänu isiklikele sidemetele riiki.