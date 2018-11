Trump: lähipäevil tehakse avalikuks Khashoggi tapjad

Trumpi sõnul sisaldab raport ka seda, et «kes seda tegi».

Presidendi sõnul olid meedias reedel ilmunud spekulatsioonid enneaegsed. Mitmetes meediakanalites kirjutati anonüümsetele valitsusallikatele viidates, et Luure Keskagentuuri (CIA) hinnangul andis ajakirjaniku tapmiskäsu kroonprints Mohammed bin Salman.

Ühendriikide välisministeeriumi eestkõneleja Heather Nauert oli varem päeval samuti öelnud, et USA valitsus pole Khashoggi mõrva osas veel lõplikule järeldusele jõudnud.

«Viimased uudised, mis viitavad sellele, et USA valitsus on teinud juhtunu osas lõplikud järeldused, ei vasta tõele,» ütles Nauert.

Ajaleht Hürriyet kirjutas reedel, et - Türgil on veel tõendeid, seal hulgas helisalvestis, mis räägivad vastu Saudi Araabia ametlikule versioonile Khashoggi tapmisest. Teine, 15 minuti pikkune salvestis näitab selgelt, et Washington Posti kolumnisti tapmine oli ettekavatsetud.