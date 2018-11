Trump kavatseb kuni viis nõunikku välja vahetada

«Ma mõtlen kolme, nelja või viie ametikoha peale,» lausus ta Fox Newsi saatejuhile Chris Wallace'ile. «Võib-olla on lõpuks neid kaks. Kuid ma vajan paindlikkust.»

Eitades korduvaid teateid segadustest Valges Majas, märkis ta, et personalimuutused on normaalne nähtus. Samas keeldus ta kordamast varasemat kinnitust, et John Kelly jääb tema kabinetiülemaks 2020. aasta lõpuni.