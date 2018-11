Lõuna-Sudaani pruudioksjon kolis Facebooki

Lõuna-Sudaanis müüdi Facebooki võrgustikus 17-aastane lapspruut 530 lehma, kolme Toyota Land Cruiseri ja 10 000 dollari eest. Inimõiguslased kardavad, et tehing ajendab ka teisi perekondi proovima Facebooki pruudimüügiga oma majanduslikku seisu parandada.

Lasteõiguste ühenduse Plan International töötaja George Otimi sõnul meenutab barbaarne tehnoloogia kasutamise viis orjaturgudel kauplemist. «See, et maailma suurimas sotsiaalvõrgustikus on võimalik tüdrukuid müüa, on täiesti uskumatu,» lausus Otim.