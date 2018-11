Narkoparun El Chapo tappis käe surumisest keeldunud mehe

Eile ütles Zambada Brooklyni kohtule, et El Chapo andis 2004. aastal korralduse tappa Rodolfo Carrillo Fuentes lihtsalt põhjusel, et mees keeldus narkoparuni kätt surumast. Rodolfo oli Juarezi narkokartelli juhi Vicente Carrillo Fuentese vend ning tema tapmine tekitas sõja kahe kartelli vahel.

El Rey meenutas, kuidas tema vend ja väidetav praegune Sinaloa kartelli juht Ismael Zambada ehk El Mayo talle pärast seda ütles, et El Chapo on väga ärritunud ja kavatseb Rodolfo tappa.

New York Post kirjutas ka tunnistusest, mille kohaselt maksis Zambada pea 300 000 USA dollarit kuus Mehhiko pealinna México ametnikele, et nad kartelli rahadest eemal hoida. Mees tunnistas, et üks tema ülesannetest oli ametnikele altkäemaksu andmine.

Peña Nieto kõneisiku sõnul on tegu alusetute süüdistustega. Ta lisas, et just Peña Nieto oli see, kes suutis El Chapo lõpuks kinni püüda, kohtu ette viia ja USA-le välja anda. Samuti eitas süüdistusi aastatel 2006-2012 Mehhiko president olnud Calderón.