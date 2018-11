Ukraina luureandmed: Vene sõdurid keelduvad teenistusest Ida-Ukrainas

«Vene sõjaväelased keelduvad massiliselt teenistusest ajutiselt okupeeritud Donetski ja Luganski oblastites,» teatas Hutsuljak eile. Tema sõnul põhjendavad venelased oma otsust peamiselt sellega, et nende staatus Ukrainas pole ametlik, vangi langemisel on oht saada nimetatud sõjakurjategijaks, palk on kehv ja kannatanuid on võrdlemisi palju.