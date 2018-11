Leedu valitsus kavatseb ÜRO rändepakti toetada

«Väitleme selle küsimuse üle juba mõne nädala ja arvame, et ohutu, korrastatud ja seadusliku rände leppeni jõudmine on kõikide ühine huvi,» ütles Linkevičius.

«Tuleb rõhutada asju, mida see kokkulepe ette ei näe -- mingeid dokumente ei allkirjastata, see ei ole rahvusvaheline leping, ja mingeid õiguslikke tagajärgi sel ei ole. Tahaksin öelda seda kohe, sest avalikus ruumis liigub palju väärtõlgendusi. Selles rõhutatakse selgelt, et rahvuslik iseseisus säilib ning meil on oma õiguse ülimuslikkus ja seadused, mis puudutavad rännet otse või kaudselt,» ütles minister.