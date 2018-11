Merkel kaitses rändepakti: globaalsele probleemile tuleb lahendus leida üheskoos

Merkeli sõnul annavad rände- ja pagulasraamistik võimaluse otsida globaalsele probleemile rahvusvahelisel tasandil lahendus üheskoos.

Kantsleri sõnul on rändekriis näidanud, et põgenike ja migrantidega tuleb tegeleda rahvusvahelises kontekstis ja ei tohi arvata, et iga riik peaks suutma rändega kaasnevate probleemidega üksi toime tulema, vahendas Saksa väljaanne Welt Merkeli sõnu.

«Võib arvata, et kõigega on võimalik üksi hakkama saada ja seetõttu ei tuleb mõelda vaid iseendale. Ent see on natsionalism oma kõige ehedamas vormis. See pole patriotism,» sõnas Merkel ja rõhutas, et Saksamaa huvide kõrval tuleb alati mõelda ka teistele riikidele.

Erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) parlamendifraktsiooni juht Alice Weidel. FOTO: Michael Sohn / AP / Scanpix

Saksamaa parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) parlamendifraktsiooni juht Alice Weidel süüdistas kantslerit lõhestava ja põhjendamatu poliitika taotlemises ning riigi rikkuse kulutamises ebavajalikele valdkondadele.

«Me kulutame igal aastal raha, et võidelda parempoolsusega ja näidata oma üleolekut, aga naised ja tüdrukud ei saa üksinda välja minna, sest kardavad rünnakut niinimetatud asüülitaotlejate poolt,» ütles Weidel.

​Merkeli parteikaaslastest on rändepakti vastu teiste hulgas terviseminister Jens Spahn, kes on üks kandidaatidest erakonna Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) esimehe kohale. Spahni sõnul on vaja rändepaktist täpsemalt rääkida.