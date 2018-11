Saudi kroonprints alustas Khashoggi mõrva järel esimest välisvisiiti

Riikliku telekanali Al-Arabiya andmeil on ringreisi esimene peatuspaik Ar-Riyadi lähedane liitlane Araabia Ühendemiraadid.

Ankara teatas neljapäeval, et Türgi president Recep Tayyip Erdoğan võib kohtuda Mohammed bin Salmaniga järgmisel nädalal G20 tippkohtumise kõrvalt Argentinas.

Türgi president on kritiseerinud Saudi Araabia võime teravalt võimukriitilise ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise eest 2. oktoobril Saudi Istanbuli konsulaadis. Erdoğan on öelnud, et Türgi andmeil langetati otsus ajakirjaniku tapmiseks kuningriigi juhtkonnas.