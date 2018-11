Trump loobus pärast küsimuste saamist Muelleriga kohtumisest

Trump ei ole endiselt rääkinud Muelleriga 2016. aasta USA presidendivalimistesse sekkumist puudutavatel teemadel. Kuigi Trump on väljendanud selleks valmisolekut, on Valge Maja advokaadid soovitanud Trumpil silmast-silma kohtumist vältida, kuna kardetakse, et Trump võib anda tahtmatult valetunnistusi.