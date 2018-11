IS teatas «Lääne-Aafrika provintsis» 118 inimese tapmisest

IS teatas neljapäeva õhtul internetti üles pandud videos, et tegi 15.-21. novembrini Tšaadis ja Nigeerias viis operatsiooni, vahendas džihadistide meediat jälgiv luuregrupp SITE.

AFP-l on andmeid juulist alates vähemalt 17 katsest sõjaväebaase vallutada. Suure osa rünnakutest on omaks võtnud Boko Harami rühmitus Lääne-Aafrika Provintsi Islamiriik (ISWAP), mida IS toetab.