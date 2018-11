Mehhiko linn kuulutas migrantide tõttu välja humanitaarkriisi

Mehhiko valitsus on rääkinud 20 tonni ressursside saatmisest Tijuanasse, kuid kolm neljandikku sellest koosneb piiri tugevdamiseks mõeldud materjalidest ning vaid viis tonni on mõeldud migrantidele, sõnas linnapea.

Gastélum kritiseeris ka föderaalvalitsust selle eest, et see ei võta piisavalt tõsiselt USA presidendi Donald Trumpi neljapäeval tehtud ähvardust sulgeda kahe riigi piir, kui tema valitsus peaks jõudma järeldusele, et Mehhiko on kaotanud kontrolli olukorra üle Tijuanas.