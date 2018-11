Kiievi arhiivist leiti tükikesed näljahäda ersatsleivast

«Näidiseid sellisest leivast ei ole kunagi varem leitud,» ütles arhiivi juht Olha Bazhan. «Need on absoluutselt originaalsed näidised leivast, mis on ühtlasi täpselt dateeritud».

«Siin on näide leivast, mida põllumehed tarbisid 1932. aasta kevadel,» kirjutas tollal 55-aastane koorijuht paberile, mille peitis koos tükikesega niinimetatud leivast oma koju. «Kiievis on meil veel veidi leiba ja me ei ole nälga suremas. Aga meil pole piisavalt süüa. Nälg on kohutav.»