Prantsusmaa sulgeb 2035. aastaks veerandi oma tuumareaktoritest

Suletavate tuumajaamade seas on ka kaks riigi vanimat reaktorit Ida-Prantsusmaal Fessenheimis, mis oli plaanis sulgeda juba varem. Macroni sõnul on nende kinni panemine nüüd kavandatud 2020. aasta suveks.

«Mida ma olen õppinud viimastest päevadest, on see, et me ei peaks muutma valitud teed, sest see on õige ja vajalik,» lausus Prantsusmaa president.