C-27J-tüüpi lennuk. Leedul on kolm sellist lennukit, mida kimbutavad sagedased probleemid.

Riigijuhte kandev lennuk kukub alla, surma saavad kõik pardalolijad – tegu on kohutava stsenaariumiga, mille Poola ja Makedoonia on juba läbi elanud. Leedus suudeti see hiljuti ära hoida kaks korda.