ÜRO eriesindaja kritiseeris üleilmsest rändepaktist taanduvaid riike

Leppe on sihile võtnud parempoolsed poliitikud, kelle hinnangul ohustab see nende riigi suveräänsust. «Mõned poliitikud, nagu selgus, asusid ütlema selliseid asju nagu «ränne on halb asi»,» lausus Arbour. «See on täiesti naeruväärne. Ränne on asi. Mitte halb asi, mitte hea asi. Lihtsalt asi.»