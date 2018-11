Gruusias peetakse presidendivalimiste otsustav voor

Ehkki Gruusia riigipeale jääb põhiseadusmuudatustega valdavalt tseremoniaalne võimutäius, nähakse presidendivalimistes tähtsat proovikivi miljardär Bidzina Ivanišvili juhitavale üha ebapopulaarsemaks muutuvale võimublokile Gruusia Unistus enne 2020. aasta parlamendivalimisi.

Tegemist on Gruusias viimaste presidendi otsevalimistega, sest uue riigipea ametissevannutamisega jõustuva põhiseaduse järgi valib presidendi edaspidi parlament.

Valimissedelil on kaks endist välisministrit Salomé Zurabišvili ja Grigol Vašadze, kes olid välisministritena ametis Saakašvili võimuperioodi ajal.

Ehkki Zurabišvili kandideerib ametlikult sõltumatuna, on tal 2012. aasta sügisest riiki

Salomé Zurabišvili. FOTO: ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / Scanpix

valitseva Gruusia Unistuse toetus. Vašadzet toetavad eksiilis elava Saakašvili Ühtne Rahvuslik Liikumine (UNM) ja veel kümme erakonda.

Esimeses valimisvoorus kogus Zurabišvili 39 protsenti häältest Vašadze 38 vastu ning arvamusküsitluste järgi juhib enne teist vooru napilt Vašadze.

Gruusias on valimisõigus rohkem kui 3,5 miljonil inimesel, valimisjaoskonnad avati Eesti aja järgi kell 6 hommikul ja suletakse kell 6 õhtul.

Teise valimisvooru eel avaldas Vašadzele toetust endine parlamendispiiker, erakonna Euroopalik Gruusia liider David Bakradze, kes jäi avavoorus 11-protsendise toetusega kolmandaks.

Grigol Vašadze. FOTO: David Mdzinarishvili / Reuters / Scanpix

Ehkki valimistel pole kaalul Gruusia läänemeelne kurss, võib selle tulemus avaldada olulist mõju riigi poliitilisele maastikule. Vašadze võit oleks märk Gruusia Unistuse kuus aastat kestnud domineerimise lõpust.

Vašadze on lubanud võidu korral tagaselja võimu kuritarvitamise eest vanglakaristuse saanud Saakašvili amnesteerida ja vabastada vanglakaristust kandvad Saakašvili-aegsed ametnikud.

Valimisheitlus on möödunud pingelises õhkkonnas. Opositsioon on süüdistanud valitsust valijate hirmutamises ja väitnud, et võimupartei aktivistid on rünnanud Vašadze kampaaniameeskonna liikmeid.

Zurabišvili, kes on pärast esimest vooru hoidnud madalat profiili, on öelnud, et tema ja ta lapsed on saanud UNM-iga seotud isikutelt tapmisähvardusi. Mitu Gruusia Unistuse parlamendiliiget on hoiatanud Vašadze võidu korral isegi kodusõja puhkemise eest.

Opositsioonierakondade väitel valmistub Gruusia Unistus valimistulemusi võltsima ning seda muret jagavad ka rahvusvahelised organisatsioonid ja Gruusia vabaühendused.

Transparency International ja veel kaks organisatsiooni on teatanud, et neil on tõendeid sellest, et valitsus prindib valimiste Zurabišvili kasuks kallutamiseks libaisikutunnistusi. Samuti on nad teinud võimuparteile etteheiteid valijate hirmutamise ja seninägematus ulatuses häälteostmise eest.