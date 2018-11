Šokk mehhiklastele: Trumpi väimees saab Mehhiko kõrgeima teenetemärgi

Kushner on Trumpi administratsioonis tihti täitnud diplomaatilist rolli. Muu hulgas kohtus ta Mehhiko ja Kanada liidritega, et uuendada 24 aasta vanust Põhja-Ameerika vabakaubanduslepet, mida tuntakse nüüd USMCA nime all. Allkirjad peaks dokument saama Buenos Airese G20 tippkohtumisel.